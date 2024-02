"Lavori in corso sulle strade, attenzione a non danneggiare le attività"

LIDO DEGLI ESTENSI

"Gestire i cantieri con la giusta attenzione". È questo l’appello rivolto all’amministrazione comunale di Comacchio dalla lista civica Libera Comacchio, coordinata da Vito Troiani. "Dopo le parole amare e piene di dolore denunciate dell’ imprenditore Andrea Grassi titolare del ristorante Martin Pescatore qualche giorno fa a causa dei lavori per rifacimento del ponte che collega Lido degli Estensi e Lido di Spina – riportano dal gruppo -, gli fa eco a pochissimi giorni di distanza anche un altro imprenditore dei nostri lidi, titolare del Ristorante Sayonara del Lido degli Estensi che ci ha contattato affranto". Come riferito dal titolare a Libera Comacchio, il ristorante risulta essere "praticamente inaccessibile, o quasi, causa lavori di rifacimento del viale iniziati ormai nel lontano 2021 e ci chiede di dare voce al suo appello, pur sapendo che non è semplice gestire lavori di questa portata. L’incrocio con via dei Lecci, bloccato per i lavori di rifacimento pavimentazione, un intervento di carattere elettrico di fronte al ristorante e la limitata viabilità hanno fatto sì che tutto questo influisse negativamente sulle presenze e la diminuzione del lavoro".

Da Libera Comacchio, dunque, lanciano un appello: "Siamo consapevoli delle difficoltà operative legate agli interventi pubblici relativi al nuovo viale e alla costruzione del ponte sul canale Logonovo, ma esortiamo l’Amministrazione comunale a disarmare i cantieri prima dell’apertura della stagione lungo il viale ed agevolarne la viabilità quanto prima, affinché gli operatori economici locali possano riprendere le ordinarie attività e dar respiro economico agli esercenti e velocizzare per quanto sia possibile i lavori per il rifacimento del ponte".

v.f.