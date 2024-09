Lavori in piazza a Mezzogoro: "Investimento da 500mila euro"

La laboriosa frazione di Mezzogoro, a Codigoro, è stata interessata da alcuni giorni da una serie di lavori e altri, molto più corposi, in un prossimo futuro per una spesa complessiva di 500mila euro. Sono interventi per 50mila euro "un investimento economicamente già importante - spiega l’assessore Stefano Adami, al quale è affidato il decoro urbano per tutto il territorio comunale, ma con delega specifica per Mezzogoro - che hanno interessato i lavori di asfaltatura di via piazza Vittorio Veneto e il ripristino delle piastre in pietra di fiume ammalorate nella piazza Vittorio Veneto. Alcune rotte, nelle fessure stava crescendo l’erba e altre sprofondate in parte con rischi di inciampi in quello che è il salotto della nostra frazione. Lavori ancor più importanti visto il grande impegno dei volontari di Mezzogoro che prima della sagra avevano dipinto la facciata della sede della delegazione comunale affacciata sulla piazza, che ringrazio nuovamente, proprio a dimostrazione di quanto la comunità ci tenga alla propria piazza". Interventi in via Rinascita con la sistemazione dei cordoli delle aiuole danneggiati negli scorsi anni. E’ stato approvato per un importo di 450mila euro il progetto esecutivo per la riqualificazione urbana, sempre di Mezzogoro, con nuovi marciapiedi di accesso al centro abitato su via Bengasi e via per Ariano "in pratica dovremmo rifare i marciapiedi di queste due vie - precisa Adami - erano talmente mal messi che costringevano i pedoni a dover camminare sulla careggiata con grave pericolo per loro e indirettamente – conclude l’assessore – anche per gli automobilisti. Sono interventi importanti che esprimono quell’attenzione verso il cittadino".

cla. casta.