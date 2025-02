Lavori in piazza nell’ambito del progetto di rigenerazione

Procedono i lavori di rifacimento del tratto stradale adiacenti ai portici commerciali di piazza della Libertà nell’ambito de progetto "Rigenera Copparo 01: restauro delle piazze del centro storico di Copparo", finanziati con fondi del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza destinati alla rigenerazione urbana. Dopo l’intervento nel tratto del viale antistante l’ex cinema, dalla giornata di domani si procederà con lo sbancamento dell’area compresa tra l’ex cinema e la banca per la realizzazione di sottofondi e di nuove fognature e impianti. Il tutto verrà completato con la nuova pavimentazione in porfido drenante e con marciapiedi in cubetti di granito bianco, così come già eseguita sul lato opposto, davanti alla primaria "O. Marchesi". Verranno poi installate nuove panchine e nuovi portabiciclette. Durante i lavori è garantito il passaggio carrabile ai soli residenti e il transito pedonale al di sotto del portico per raggiungere le attività commerciali aperte.