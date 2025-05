Lavori in piazza Travaglio, trovati reperti dall’epoca rinascimentale

In piazza Travaglio sono stati rinvenuti reperti di epoca rinascimentale durante i lavori di sondaggio archeologico chiesti dalla Soprintendenza prima di procedere con il vero e proprio intervento che dovrà cambiare il volto della piazza. "Abbiamo eseguito la prima delle due trincee previste per le indagini archeologiche preliminari – spiega il funzionario di zona della Soprintendenza, Carolina Ascari Raccagni – Questa, per quanto piccola, ha messo in luce un interessante spaccato della parte di Ferrara che si trovava al limite meridionale della città. Non sono state ritrovate le mura cittadine, ma strutture e reperti databili a partire dal Rinascimento: solo la prosecuzione delle indagini sul materiale recuperato potrà chiarire maggiormente gli aspetti cronologici e funzionali". I ritrovamenti sono stati messi in sicurezza, ricoperti e il cantiere è in fase di completa chiusura. La seconda trincea a partire dal prossimo martedì verrà realizzata in prossimità di via San Romano, in senso perpendicolare a piazza Travaglio, accompagnata sempre da area di cantiere di pertinenza. La scelta delle due aree di scavo è stata fatta evitando di insistere sui sottoservizi, al fine di non interferire con gli stessi durante i lavori di sondaggio e cercando allo stesso tempo di coprire le zone indicativamente più sensibili in riferimento al possibile tracciato delle mura bassomedievali. Nonostante il ritrovamento di reperti, dall’amministrazione arrivano rassicurazioni sul fatto che non ci saranno rallentamenti allo svolgimento del cantiere. "Ringrazio i tecnici e le maestranze di cantiere che hanno lavorato celermente e in modo utile a mantenere i tempi previsti – afferma il vicesindaco Alessandro Balboni – e siamo lieti che questo sia accaduto. Capiamo che per chi è abituato a parcheggiare in quell’area e per gli ambulanti possa esserci qualche disagio, ma stiamo lavorando, insieme all’assessorato, per proporre alternative valide e condivise". "La riqualificazione di piazza Travaglio – chiude il numero due della giunta – trasformerà quest’area in una zona di pregio della città nella quale le attività di ogni tipo saranno valorizzate e i cittadini riscopriranno il piacere di passeggiare per questi spazi, all’ombra degli alberi. Siamo convinti che la città sia pronta ad affrontare un cambiamento atteso da anni anche se comporterà per qualche mese un impegno per tutti".