Lavori in prossimità della Statale Romea

Da oggi è chiusa al transito la Sp 51 (Nuova Corriera) nel tratto di 400 metri in prossimità dell’incrocio con la Statale Romea, nel territorio di Mesola. L’ordinanza emessa dalla Provincia è necessaria per consentire i lavori di messa in sicurezza dell’incrocio da parte di Anas. In pratica, saranno impedite le svolte a sinistra, risolvendo così i problemi di pericolosità più volte segnalati in passato da cittadini e amministratori all’azienda nazionale delle strade. Per tutta la durata del cantiere saranno ammessi i residenti, veicoli delle ditte insediate, i mezzi per le operazioni di carico e scarico merci.