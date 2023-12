Lavori in Rampari di San Paolo. Al via la posa dei nuovi alberi

Sopralluogo dell’assessore Andrea Maggi nel cantiere dell’ex autostazione di via Rampari di San Paolo che consegnerà alla città , al posto della stazione delle corriere, una nuova piazza alberata a due passi dal centro storico. "Si tratta di una vera e propria cerniera di verde tra il fiume, la darsena e il centro" afferma Maggi. Ieri è iniziata la posa dei nuovi alberi, 44 carpini e 26 liquidambar, e sono in corso gli interventi di collegamento dei due tratti di ciclabile su corso Isonzo e il completamento dei marciapiedi lungo la via Rampari di San Paolo. Già completata la traccia in contrasto di colore per evidenziare il tracciato delle antiche mura".

Sono in corso di realizzazione anche gli inserti di prato nella pavimentazione e il percorso tattile per facilitare l’accessibilità anche ai non vedenti, costituito da superfici dotate di rilievi appositamente creati per essere percepiti sotto i piedi, così da consentire l’orientamento e la riconoscibilità dei luoghi e delle fonti di pericolo. A breve anche la posa di nuovi alberi che saranno messi a dimora in via Piangipane: 11 arbusti, più precisamente 6 pyrus e 5 sophora, mentre su corso Isonzo circa 8 platani. Per finire, anche il completo rifacimento del manto stradale. Nel corso dell’incontro, l’assessore ha salutato il capo cantiere Andrea Suppini e tutte le maestranze del cantiere.