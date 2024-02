Lavori in San Romano, incontro con i negozianti

L’assessore comunale ai Lavori pubblici Andrea Maggi ha incontrato, ieri, insieme ai tecnici del Comune e rappresentanti di categoria, i commercianti delle attività presenti in via San Romano per informarli degli interventi che interesseranno la via a partire dal prossimo lunedì 12 febbraio. I lavori riguarderanno la rimozione della pavimentazione esistente e la realizzazione di una nuova pavimentazione stradale in nobile trachite veneta nel tratto compreso tra piazzale Gramsci e via Amendola, in prosecuzione del precedente intervento effettuato nel 2020. "Continuiamo così – dice l’assessore Maggi – a riqualificare, dopo l’intervento del 2020, un altro tratto di un’importante storica via del centro cittadino in materiale nobile come la trachite". Gli interventi avranno una durata di circa 3 settimane salvo imprevisti meteo. Sarà sempre garantito il transito pedonale (con cicli condotti a mano) sotto i portici e l’accesso alle attività commerciali e private. Sarà impedito il solo transito veicolare nel tratto interessato dai lavori. L’accesso al parcheggio privato in vicolo Mozzo delle Agucchie sarà sempre consentito.