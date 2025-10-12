Lavori in via Argine Cagnetto. Intervento da 500mila euro

Partiranno lunedì 20 ottobre i lavori di completo rifacimento di via Argine Cagnetto, la strada comunale di collegamento tra Burana e Gavello fruita quotidianamente da un considerevole numero di residenti e pendolari. Il tratto oggetto degli interventi, lungo oltre 900 metri, da anni era fortemente ammalorato, principalmente a causa di un fondo stradale instabile realizzato alcuni decenni fa. I lavori avranno una durata indicativa di un mese, per un costo complessivo di 496 mila euro, e in questo lasso di tempo il tratto di strada resterà completamente chiuso al traffico di ogni genere. "Finalmente andiamo a realizzare uno degli interventi più attesi e richiesti da parte dei cittadini di tante frazioni del territorio – commentano il sindaco, Simone Saletti, e l’assessore Marco Vincenzi –: le opere non comprenderanno soltanto il rifacimento dell’asfalto, ma anche la stabilizzazione di tutto il fondo stradale in modo da rendere la strada sicura. Per chi si sposta quotidianamente, si tratterà di un piccolo disagio, ma il risultato finale sarà una strada scorrevole e sicura in ambo i sensi di marcia". Il tratto oggetto della chiusura a partire da lunedì 20 ottobre andrà dall’incrocio tra via Argine Cagnetto e via Piretta Rovere (lato Gavello) sino all’incrocio tra via Argine Cagnetto e via Ponti Santi Dogaro (lato Burana). Negli oltre 900 metri di strada chiusa non sono presenti incroci o strade di accesso alle abitazioni. Già a partire dall’inizio della settimana, la ditta assegnataria delle opere (Ferro Srl di Nogara) comincerà a posizionare la segnaletica di preavviso della chiusura. L’Amministrazione informerà i cittadini degli interventi anche tramite appositi volantini distribuiti principalmente a Burana, Scortichino e Gavello. I lavori prevedranno innanzitutto la rimozione dei primi 25cm di asfalto e di stabilizzato. Successivamente, mediante l’utilizzo di un’apposita macchina, verrà lavorata la terra sottostante mescolandola alla calce per una profondità di 50cm, in modo da inertizzare e concretizzare il fondo stradale. Ancora, a seguire verranno riutilizzati i primi 25cm di materiale rimosso nella prima fase per andare a costituire la nuova massicciata che sarà lavorata a cemento e sarà arricchita di ulteriori 10cm di nuovo materiale".