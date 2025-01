Lavori in via Buozzi, utenze senza acqua

Martedì mattina a Voghiera sono in programma lavori di Hera al serbatoio idrico, i tecnici sostituiranno il misuratore di portata. In viale Bruno Buozzi saranno circa una decina le utenze senz’acqua. Possibili cali di pressione anche in alcune zone di Portomaggiore. Le operazioni si terranno dalle 8.30 alle ore 12.30 circa, un intervento di manutenzione al serbatoio idrico di via Turati a Voghiera. L’intervento comporterà la sospensione dell’erogazione dell’acqua a circa dieci utenze (avvisate preventivamente) in viale Bruno Buozzi, nel tratto di strada compreso tra le vie Turati e Beatrice D’Este. Saranno inoltre possibili cali di pressione anche fuori dal comune di Voghiera, cioè a Runco, Gambulaga, Sandolo e Maiero nel territorio di Portomaggiore. Gli operatori impegnati nei lavori cercheranno di limitare al minimo il disagio per le utenze.