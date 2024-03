Lavori in via Matteotti. Viabilità modificata

Per lavori in via Matteotti, tra via Ugo Bassi e via Provenzali, da domani e fino a mercoledì ci sarà divieto di circolazione e i veicoli provenienti da via Baruffaldi, giunti all’intersezione con vicolo San Salvatore, sono obbligati a svoltare a destra. Per i lavori in Piazza del Guercino, dal giorno 8 al 12 aprile 2024, escluso il giorno 11, con orario attività dalle 8 alle 18, vi sarà divieto di circolazione e di sosta per tutti i veicoli, in via Matteotti nel tratto compreso tra via Baruffaldi e via Provenzali.