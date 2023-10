Lavori in via Mazzini, scontro politico. Baldini: "Erano stati tutti informati"

"Nei giorni scorsi siamo stati contattati da alcuni commercianti e titolari di attività del centro del capoluogo del nostro Comune, che lamentavano una mancanza di trasparenza da parte dell’amministrazione riguardo ai lavori di rifacimento di via Mazzini, in particolar modo evidenziando come non vi sia stato confronto alcuno avendo appreso dell’inizio del cantiere solo dai principali quotidiani. Pur non mettendo in dubbio la necessità di tale intervento, risulta quantomai palese che questo modus operandi, questa mancanza di confronto sia ormai un segno distintivo di questa giunta a guida Pd, la quale evidentemente non ha ben chiaro cosa significhi instaurare un dialogo con i cittadini e le attività, il vero cuore pulsante di un Comune come il nostro, ma che per qualche motivo questa amministrazione sembra ignorare voltando più volte le spalle". Così Nicola Fanini, responsabile di Fratelli d’Italia, che punta il dito sull’assenza di dialogo e sui ritardi circa alcune opere che stanno contraddistinguendo il territorio argentano. Accuse respinte al mittente dal sindaco Andrea Baldini: "Al termine del mese di luglio – afferma il primo cittadino – abbiamo incontrato le associazioni di categoria che rappresentano le istituzioni e ogni giorno frequentiamo le attività di via Mazzini. A quel tempo spiegammo che eravamo disposti a scegliere con loro in quale periodo tra il primo settembre e il 31 dicembre svolgere i lavori che purtroppo si sono resi necessari. La richiesta però è stata di posticiparli in primavera. Purtroppo questo non è possibile perché le risorse con cui abbiamo svolto questi lavori non sono del comune di Argenta, ma provengono da un contributo che deve essere rendicontato entro il termine dell’anno. Abbiamo pertanto scelto di salvaguardare tre importanti momenti della nostra comunità e del nostro commercio che sono la fiera, l’anno scolastico e il Natale".

Franco Vanini