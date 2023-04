"Lavori in via Piangipane Carreggiata ristretta e parcheggi azzerati"

Caro Carlino,

in quest’ ultimo periodo i residenti del centro storico si stanno chiedendo cosa il Comune intenda per “riqualificazione” urbana.

In particolare quello che desta grosse preoccupazioni è l’intervento che interessa via Ripagrande e la rotonda di Corso Isonzo.

Non so se a qualcuno sarà capitato di passare da queste parti ma, oltre i disagi dovuti alla presenza dei cantieri e alla praticamente inesistente gestione del traffico pedonale, di sicuro non avrà potuto non notare l’impossibilità di trovare parcheggio. Per la presenza dei cantieri? No, per la consapevole scelta di eliminare la quasi totalità dei parcheggi, per l’incuranza delle oggettive necessità dei residenti (non tutti si possono permettere un posto auto privato) e degli esercizi commerciali per i quali le aree di sosta per i clienti sono vitali. Sono stati eliminati circa una trentina di posti auto su via Ripagrande e Piangipane e tutti quelli in corrispondenza dei controviali nella Rotonda tra Corso Isonzo e via Piave.

Pare che i parcheggi “non servano” in quest’area della città e servano invece sproporzionati marciapiedi (ciclabili?) e sovrabbondanti aiuole alberate; per carità gli spazi verdi sono sempre belli e di respiro, ma non vivibili se si è poi costretti a cambiare casa o a chiudere l’attività. Quindi riqualificazione per chi? Vogliamo veramente seguire il destino che ha già ha condannato altri centri urbani ad uno spostamento dei residenti verso la periferia per lasciare il centro a chi non ha necessità di spostarsi per lavoro e può permettersi di andare in giro in monopattino? La riduzione dei profitti è già evidente, basta chiedere agli esercizi commerciali. Disagi? No, danni veri e propri. Che dire poi del restringimento imbarazzante della nuova carreggiata a senso unico? Imbarazzante non tanto per la regola tecnica che se pur vicina al minio sindacale viene rispettata, quanto per la triste constatazione che nonostante tutto lo spazio tolto, non si sia ritenuto necessario lasciare un po’ più di agio al passaggio delle biciclette che, per forza di cose transiteranno in mezzo alla corsia, creando ulteriori rallentamenti a vie già congestionate dal cambio di viabilità di via Darsena. Sarà necessario un ripensamento, i parcheggi non sono un vezzo, ma una necessità. Bisogna essere consapevoli che ciò che per ora interessa solo un pezzo di città sarà probabilmente di indirizzo per i futuri interventi e quindi danneggerà tutti i cittadini del centro storico. Tremiamo già per il progetto di “riqualificazione” dell’ Ex Mof. Coinvolgere i residenti sarebbe dovuto.

Barbara Pareschi