"Lavori incompleti alla scuola E noi non paghiamo l’azienda"

Una sopralluogo atteso. Lunedì, il Consulente tecnico di ufficio, incaricato dal giudice del Tribunale di Ferrara di svolgere la relazione di tutte le problematiche di natura tecnica che ha presentato in mesi ed anni la scuola di Vigarano Mainarda, era sul posto. Con lui c’erano i tecnici, del Comune e dell’azienda. La vicenda è seria. Il Comune ha bloccato il pagamento dei circa 200 mila euro all’anno stabiliti ai costruttori.

I problemi insorti sono tanti. Troppi forse. Documentati e tracciati. "Dimostreremo con i fatti quello che stiamo facendo per la scuola di Vigarano – dice il sindaco Davide Bergamini, che definisce ‘storica’ la giornata del sopralluogo –. Con questa relazione dimostreremo con i fatti quello che stiamo facendo. Lasciamo ad altri le polemiche. Noi facciamo cose concrete". Una scelta meditata, decisa di fronte alle problematiche che la scuola continuava a rivelare e compiuta in nome degli studenti. "È stato nominato un tecnico presso il tribunale – spiega il sindaco – non di parte che lavora per il tribunale e ha il compito di stilare lo stato di fatto della scuola. Potrà documentare i lavori che non sono stati finiti, i problemi evidenti e reali, servirà per partire e per capire se, come Comune, dobbiamo uscire dal contratto e chi dovrà fare i lavori ma anche per capire se esiste la possibilità di un accordo con l’azienda".

Il consulente tecnico di ufficio del tribunale, ha fatto il sopralluogo insieme a tutte le figure rappresentative indicate dalla normativa, come ad esempio gli avvocati e i tecnici, dell’azienda e del comune. Al termine stilerà un verbale, fondamentale per capire i prossimi passi e le scelte degli enti. Intanto c’è una scuola che richiede lavori che devono essere fatti. La funzione del C.t.u., Consulente tecnico di ufficio, quando nominato, è, dunque, quella di assistere il giudice nella risoluzione di problematiche di natura tecnica, che si presentino al giudice stesso allorché le domande formulate dalle parti non consistano esclusivamente nella proposizione di questioni giuridiche, ma vadano decise, in punto di diritto, domande che richiedono altresì una preventiva risoluzione di questioni tecniche.

cl.f.