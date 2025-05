"Lavori ingresso Est, un’occasione mancata per sistemare la zona"

Caro Carlino, alla fine di settembre dello scorso anno, l’assessore Savini, in un intervista sui lavori in corso all’ingresso Est di Ferrara, si esprimeva con parole altisonanti, esageratamente magnificanti i lavori ancora in corso nella zona: è uno degli interventi più importanti della città, un punto strategico non solo per la bellezza ma anche per la sua vivacità e attrattività. Oggi nelle aiuole spartitraffico l’erba è altissima (io avevo suggerito di allestirvi aiuole fiorite), ci sono ancora transenne per la messa in sicurezza del muro di contenimento di un piccolo tratto isolato di Mura, non è ancora in funzione il saliscendi per accedere al sopramura Baluardi, in fase di collaudo (ma quanto dura?). La viabilità della zona non è migliorata. Per ultimo l’ex Viale Marco Polo dove da anni esiste rigoglioso un “boschetto orizzontale” nato sulla striscia di terreno derivante dal fosso tombato (ancora oggi, in Via Colombarola e nell’ex Viale Marco Polo esiste il fosso, proprietà privata, in alcuni tratti tombato dai proprietari e senza una vera ciclabile di sicurezza in Via Colombarola). Per me, liberale da sempre, la proprietà privata è sacra ma si realizzi sul fosso tombato la ciclabile vera con cordolo. Tanti anni fa furono piantati degli arbusti che col tempo sono molto cresciuti in altezza e con molti rami, non adatti a quel luogo. Così tra gli arbusti e la verzura che copre la recinzione della casa in angolo, vi è un situazione indecorosa per la decantata “bellezza” della zona. Era forse l’occasione per l’amministrazione di intervenire, anche se su proprietà privata, per quel decoro che tanto si vanta di realizzare a Ferrara? Grazie Pasquina Ferrari

* * *

IL CASO LODI E LA POLITICA DEL BUONSENSO Caro Carlino, vogliono condannare Lodi, ex vicesindaco di Ferrara nella passata consigliatura, anche per l’aria che respira. Fate pure, ma quando si andrà a votare, dispiace dirlo ai diversi amici di centrosinistra, vincerà ancora la coalizione attuale. Lodi avrà commesso degli errori ma ha fatto tanto bene per Ferrara e per le frazioni. A mio avviso in politica si dovrebbe agire con buon senso e non ideologicamente. Nei primi anni 2000 ricoprivo la carica di consigliere nella circoscrizione GAD nel gruppo di Forza Italia, ed ero componente della commissione urbanistica. Se non vado errato diverse volte, in commissione, ho votato assieme ai colleghi dell’allora Pds per il bene di Ferrara e zone limitrofe. Distinti saluti Giacomo Giorgi