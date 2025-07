Lavori, la frazione cambia look. Investimento da 420mila euro

Mezzogoro migliora il proprio look con un investimento di 420mila euro e lo fa soprattutto nei due ingressi principali della frazione codigorese. Sono in corso d’opera la realizzazione di un chilometro di marciapiedi che per l’entrata da Codigoro interesserà via Bengasi e dalla parte opposta la via per Ariano. Sarà interessato anche un tratto di marciapiede lungo via Piave. Il cantiere è cominciato alcuni giorni fa e per la conclusione nel bando di gara sono previsti 200 giorni lavorativi. "Penso, se non ci saranno imprevisti – spiega Stefano Adami, assessore con delega per Mezzogoro – che a settembre potrebbero essere già conclusi. Saranno posizionati dei massetti autobloccanti in cemento colorato, mentre un tratto lungo via Piave sarà realizzato con l’asfalto per non creare dei cambi di prospettiva". L’area interessata all’intervento dei marciapiedi venendo da Codigoro sarà quella di destra, mentre lungo via Ariano sarà dalla parte opposta. "Una scelta dettata per consentire – aggiunge Adami –, dalla parte della strada dove insiste il maggior numero di famiglie, di uscire di casa e trovarsi il marciapiede di fronte. Non solo la comodità, ma abbiamo voluto offrire una sempre maggiore sicurezza ai cittadini – continua – e proprio per questo saranno realizzati uno o due dossi per attraversamenti pedonali sopraelevati rispetto al piano stradale. Anche in questo caso per una maggior sicurezza del passaggio dei pedoni e del rallentamento del traffico delle automobili".

cla. casta.