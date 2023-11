"Lavori lumaca? Il Comune non ha colpe"

"Margutti la smetta di attaccare i dipendenti del comune di Terre del Reno". È così che la capogruppo Alice Lodi e la lista Terre unite si esprimono nei confronti dell’opposizione. "Continui attacchi che il consigliere di opposizione Francesco Margutti, perpetra nei confronti degli uffici e tecnici comunali – dice – l’ex candidato sindaco infatti, dimenticandosi di essersi proposto come possibile amministratore del territorio, ha come hobby quello di accusare il comune di ritardi nei lavori pubblici, come se gli uffici comunali, a cui spetta l’onere di portare avanti pratiche e appalti ed esecuzione lavori, fossero tutto il giorno a contare le foglie". E attacca. "Se Margutti, fosse attento racconterebbe di come i tecnici del comune, nonostante le difficoltà dovute a burocrazie ormai fuori controllo ed eventi calamitosi sempre più gravi, lavorino giorno e notte al fine di portare avanti tutti i progetti, senza far venire meno l’assistenza al cittadino - prosegue - Anche di fronte a una fusione dei comuni, che ha moltiplicato il carico di lavoro, tutto procede al meglio. Ne è un esempio l’inizio dei lavori del polo scolastico di Mirabello, un investimento concreto deciso da questa amministrazione, portato avanti come lavoro di squadra assieme ai tecnici e che darà un futuro anche alla più lontana delle frazioni". Non nega che in alcuni casi si sia andati oltre i tempi previsti. "Ma per motivi che vanno oltre il potere di un Sindaco e della sua giunta – dice – È forse colpa degli uffici o di questa amministrazione, se a luglio una grandinata eccezionale ha costretto molti progetti a una revisione completa, che comprendesse la riparazione dei danni? È forse colpa del sindaco se l’azienda che ha vinto l’appalto è fallita durante i lavori? Invece di complimentarsi per la risposta pronta di uffici e amministratori davanti agli imprevisti, Margutti attacca alla cieca".E stuzzica. "Ma se vuole finalmente illuminarci, i suoi consigli saranno ben accetti – conclude – anche da amministratori a lui politicamente vicini come quelli di Cento, che sulla palestra di Bevilacqua, fanno i conti con i medesimi ritardi".

Laura Guerra