"Lavori mai svolti sui nostri terreni". I proprietari presentano un esposto

Undici lotti di terreno acquistati all’asta da altrettante famiglie e un braccio di ferro (ora anche giudiziario) sulle opere da svolgere su quelle proprietà. Sta assumendo i contorni dell’odissea la vicenda che vede protagoniste alcune famiglie di Ostellato, proprietarie dei terreni in questione e finite al centro di un "estenuante" ‘partita’ che dura ormai da anni. L’ultimo atto è un esposto depositato in procura tramite l’avvocato Vasco Sisti nel quale, pur senza ipotizzare specifici illeciti o presunti responsabili, si chiede di fare chiarezza su quanto sta accadendo in quei lotti di terreno.

Ma qual è la vicenda al centro della segnalazione arrivata in via Mentessi e – a quanto si apprende – già sulla scrivania di un magistrato? Per capirlo bisogna fare un balzo temporale fino al 2007. In quel periodo, una società del Padovano era proprietaria di un’area edificabile nella zona di Dogato, riguardo alla quale era intenzionata a procedere a una lottizzazione. Contestualmente, come viene spiegato nell’esposto, tra il Comune e la società viene firmata una convenzione con la quale la proprietà si impegna a realizzare opere di urbanizzazione entro dieci anni. Per maggiore sicurezza, viene stipulata anche una fideiussione assicurativa, che avrebbe coperto le spese in caso di inadempienza. Qualche anno dopo, il quadro inizia a ingarbugliarsi. Nel 2017, la società veneta subisce un’esecuzione immobiliare e gli attuali denuncianti (undici famiglie della zona) acquistano all’asta alcuni lotti appartenenti a quell’area. Tuttavia, come si legge nell’atto, le opere di urbanizzazione previste nell’accordo inziale "non vengono realizzate". I proprietari iniziano quindi a muoversi, chiedendo conto della situazione. Le richieste al Comune, sostengono gli esponenti, non danno l’esito sperato. Nel frattempo il tempo scorre e nulla pare muoversi. Fino all’inizio di quest’anno, quando agli assegnatari arriva una comunicazione con la quale gli si "intima la realizzazione" delle opere che, in teoria, avrebbe dovuto svolgere la società. È l’ultima goccia per i denuncianti, che decidono di rivolgersi all’avvocato Sisti. Da qui l’esposto, nel quale si chiede conto del perché le opere non siano state svolte dalla società proprietaria (o, dopo dieci anni, dal Comune attingendo alle somme della fideiussione) e cosa sia stato fatto per pretendere l’adempimento da parte della ditta padovana. "Finora abbiamo avuto solo riscontri generici e fumosi – così l’avvocato Sisti –. Ora chiediamo che la magistratura faccia luce sulla vicenda".