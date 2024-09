Lavori nei cimiteri, sistemate le cappelle

Dopo Saletta, Fossalta e Gradizza, sono terminati gli interventi anche ai cimiteri di Ambrogio e di Coccanile. Ad Ambrogio l’impresa locale Grandi Severino Movimento Terra ha posto mano alle sei cappelle collocate nel quadrante sud-ovest. L’intervento, per un investimento di 72mila euro, ha visto il rifacimento delle coperture, con la posa di guaina impermeabilizzante, la sostituzione dei canali di gronda e dei pluviali e il consolidamento mediante iniezioni di malta legante e nuovo fissaggio delle lastre in pietra naturale a rivestimento dei prospetti e il ripristino delle aree intonacate e tinteggiate dei timpani. Le opere non hanno modificato l’immagine delle cappelle, ma hanno consentito di metterne in sicurezza gli elementi, restituendo loro la completa funzionalità e la necessaria protezione. Al cimitero di Coccanile, invece, gli interventi hanno interessato una porzione di copertura dell’ala ovest del claustro più antico, caratterizzata da falda unica e tegole in cotto del tipo marsigliesi in cotto. La ditta Tecno Estense, cui erano stati affidati i lavori, ha sostituito le tegole marsigliesi danneggiate e ha posato una guaina impermeabilizzante per risolvere i problemi di infiltrazione d’acqua. Sono stati sostituiti anche i canali di gronda e i pluviali metallici degradati. Anche in questo caso non si è registrata alcuna modifica del fabbricato, che ha invece recuperato la funzionalità e la necessaria protezione. Sono invece ancora in corso i lavori al cimitero di Copparo per il rifacimento delle coperture e degli intonaci dell’ala ovest e per il recupero di due volte in arella e muratura, per un importo complessivo di 137mila euro. Il cantiere riprenderà a giorni, dopo la pausa estiva. È infatti in via di completamento il rifacimento delle coperture a cura dell’azienda Versab Restauri (che ha sede a Badia Polesine), ma devono essere ripristinati gli intonaci ed eseguite le tinteggiature. Inoltre, si è resa necessaria una piccola variante al progetto, in quanto nella copertura sono stati rinvenuti alcuni elementi in legno e cotto degradati e da sostituire. Tutte queste opere fanno parte di un ampio programma di messa in sicurezza dei camposanti comunali. In precedenza, lavori avevano interessato il cimitero di Saletta, dove era stato rimosso il manto di copertura in amianto, con la successiva installazione di una nuova copertura in lastre metalliche. A Gradizza e Fossalta, invece, erano stati effettuati rispettivamente interventi sulla copertura.

Valerio Franzoni