Lavori nella cabina elettrica, le strade interessate allo stop

E-Distribuzione, la società del Gruppo Enel, informa che, nell’ambito del piano di potenziamento del sistema elettrico nella città di Ferrara, oggi effettuerà un intervento di rinnovamento tecnologico della cabina elettrica in via Arginone. I tecnici procederanno alla sostituzione della componentistica elettromeccanica, attraverso l’installazione di nuovi sezionatori di linea, più resistenti ed efficienti, e l’installazione di nuove apparecchiature motorizzate, dotate delle migliori innovazioni tecnologiche, utili a completare l’automatizzazione della porzione di rete elettrica interessata dall’intervento. Le operazioni devono svolgersi in orario giornaliero per ragioni di sicurezza e richiedono un’interruzione che E-Distribuzione ha programmato per oggi dalle 8,30 alle 13,30. Le vie interessate ai lavori Arginone, Piopponi, Bellina, Petrucci, Calabresi e via Ladino.