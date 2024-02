Lavori nella rete: spunta una fornace romana

È stata trovata una fornace romana del primo secolo dopo Cristo a Ostellato, durante gli scavi per la posa della nuova condotta idrica su via dei Lidi ferraresi, da parte dell’azienda Cadf. L’area della scoperta era nota per l’interesse archeologico, tanto che agli scavi hanno presidiato un archeologo e la direzione scientifica della Soprintendenza archeologia, belle arti e paesaggio (per la città metropolitana di Bologna e le province di Modena, Reggio Emilia e Ferrara). Le indagini di archeologia preventiva, segnalano dal segretariato regionale del ministero della Cultura, hanno permesso infatti di "salvaguardare i resti ritrovati, ampliando la conoscenza e l’interesse per il territorio di

Ostellato" e "consentendo di proseguire i lavori per la messa in funzione di servizi di primaria importanza". Dalle ricerche, è emerso in particolare che l’area era una zona produttiva per la lavorazione del materiale da costruzione di epoca romana. Le vie d’acqua circostanti, vicine e percorribili, servivano a trasportare il materiale pronto e un vicino approvvigionamento di legname per cuocerlo. Inoltre, proprio in quest’area era possibile trovare un’argilla particolarmente indicata alle lavorazioni in questione. Al momento, precisano dal ministero, "appassionati, curiosi o semplici passanti possono solo intravvedere qualche lacerto delle antiche costruzioni in laterizi, ma è solo questione di tempo: si stanno pianificando eventi culturali in grado di spiegare ed illustrare questa interessante scoperta".