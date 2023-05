"Lavori per 10 mesi Così si blocca il paese"

Il problema della viabilità centese si sta rifacendo avanti, soprattutto per quelle che saranno le difficoltà a Casumaro di cui Alessandro Guaraldi (Fratelli d’Italia) chiede soluzioni vista la chiusura di 10 mesi di un’intera zona. Nei prossimi mesi, infatti, si svolgeranno diversi interventi di manutenzione stradale e messa in sicurezza dei ponti. "In particolar modo graveranno sulla viabilità tre interventi principali – dice il consigliere comunale e provinciale di Fratelli d’Italia –: il Ponte sp13 intersezione con via Ponticelli; Ponte sp9 sul canale palata e ripristino di via Correggio".

E commenta l’organizzazione dei lavori a seguito di una serie di diverse interrogazioni presentate sia all’ente provinciale che all’amministrazione centese. "Rimango esterrefatto dal comportamento della giunta Accorsi, in particolar modo dalla risposta ricevuta dall’assessore Bozzoli – prosegue – Devo precisare che la risposta alla mia interrogazione, in cui chiedevo quanto accaduto durante la riunione avvenuta il 29 marzo tra comuni dell’alto ferrarese, Provincia e Anas, è arrivata solo dopo un mio sollecito al presidente del consiglio, che si è attivato per far rispettare il regolamento visto che dopo oltre 40 giorni non era pervenuto nulla. Oltre al ritardo, all’interno della risposta si legge che le notizie erano già state riferite in Consulta.

Mi domando quindi se è stato un gesto politico non dare risposta a un consigliere comunale, nonostante l’assessore fosse in pieno possesso delle informazioni richieste. Di sicuro non rispetta il mio ruolo di consigliere e di conseguenza i cittadini".

E torna sui cantieri. "Arrivando ai lavori sui ponti la situazione non migliora – dice – La prima gara per l’intervento al ponte su SP13 è andata deserta, l’inizio dei lavori è stato spostato a fine estate e la chiusura totale è prevista per 10 mesi, quindi i lavori tra sp13, sp9 e via Correggio non partono contemporaneamente solo per puro caso. Mi domando come faranno i mezzi di trasporto pubblico, scolastico e le aziende del territorio e perché non è sia stato concordato con la Provincia un intervento preventivo per garantire un percorso alternativo. Le strade comunali erano già in condizioni non ottimali, con le perturbazioni degli ultimi giorni sono peggiorate ulteriormente: come possiamo pensare di deviare il traffico in queste condizioni? I cittadini e le imprese hanno bisogno di azioni concrete. Organizzerò a breve una serie di incontri pubblici per trattare questi temi e per mettere in atto azioni concrete".

