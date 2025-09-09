Lavori per 30mila euro alla palestra

Alla palestra della scuola secondaria di primo grado “Corrado Govoni” sono partiti i lavori di rinnovo dell’impianto di riscaldamento degli spogliatoi. L’opera, dell’importo complessivo di 30mila euro, è stata affidata ad un’impresa locale: la ditta Finessi Leonardo Impianti Termoidraulici con sede ad Ambrogio. Nel marzo scorso, era stata segnalata una perdita all’interno dello spogliatoio femminile della palestra, impiegata sia da alunni dell’istituto scolastico che da associazioni sportive locali.

Per questo motivo, è stato effettuato un sopralluogo che ha permesso di constatare che la fuoriuscita proveniva da una tubazione interrata dell’impianto di riscaldamento. Successivamente, è stata incaricata una ditta specializzata per l’individuazione del guasto, tramite l’impiego di una termocamera a infrarossi.

Tale analisi ha permesso di individuare e intercettare la tubazione danneggiata, e poi isolare temporaneamente la parte dell’impianto che serve i termosifoni per gli spogliatoi. L’operazione di carattere provvisorio è stata eseguita per permettere il corretto funzionamento del riscaldamento nella palestra e negli altri spogliatoi, in attesa della progettazione e dell’affidamento dei lavori per l’intervento definitivo di completo ripristino dell’impianto.

Considerando la vetustà delle tubazioni esistenti - risalenti agli anni ‘70-‘80 -, i lavori contemplano la realizzazione di una nuova linea di distribuzione del fluido termovettore a parete e la sostituzione dei corpi riscaldanti degli spogliatoi, del corridoio e dei vani accessori (infermeria, bagno insegnanti e deposito). Operazione, quest’ultima, che terminerà prima dei mesi più freddi per garantire massimo comfort agli utenti dello spazio sportivo.