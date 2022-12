Lavori per il ripristino frane tra Filo e Longastrino: "Contenere i danni delle nutrie"

Coi primi giorni del prossimo anno si apre un importante cantiere di ripristino frane lungo il canale "Dominante Gramigne" tra Filo e Longastrino. L’intervento, a carico del Consorzio di Pianura di Ferrara, riguarda la ripresa di cedimenti arginali ed anche della banchina stradale. Si tratta di smottamenti spondali e dell’asfalto dovuti, non tanto al traffico di mezzi agricoli, ma soprattutto all’opera invasiva delle nutrie. Roditori che, altamente prolifici, e dannosi sia per i raccolti che per le biodiversità, scavano profonde tane a riva, a pelo d’acqua e che mettono a rischio la sicurezza idraulica e la viabilità. Tanto che più volte e per certe zone di campagna, il sindaco Andrea Baldini ha preso carta e penna per firmare ordinanze di abbattimento con armi da sparo, in deroga ai regolamenti regionali ed alle catture con gabbie: un metodo quest’ultimo dimostratosi insufficiente al contenimento della specie. I lavori in questione inizieranno il 9 gennaio e termineranno il 10 marzo. Costeranno molto: "Solo per la nostra quota di partecipazione – spiega il vicesindaco Sauro Borea (foto) – investiremo circa 100.000 euro". Intanto per questi due mesi di chiusura, sono già stati predisposti limiti e divieti per la circolazione, appositamente segnalati da cartellonistica. Interessano le vie Argine Pioppa e Argine Circondario Pioppa, tra le vie Oca Campazzo a La Fiorana e le vie Beccaria, Lodigiana e strada Giuliana. Stop al transito veicolare, eccetto i residenti: niente soste; istituzione di sensi unici; percorsi alternativi; limitazioni per i carichi pesanti. Nel contempo, sempre il Consorzio di Bonifica, sta mettendo mano ad un’altra importante opera di rifacimento del sistema fognario che costeggia via Argine Marino.

Nando Magnani