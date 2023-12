Lavori per innalzare la banchina. Così Porto Garibaldi è più sicuro

A Comacchio si verrà innalzata e consolidata la banchina sinistra del porto canale di Porto Garibaldi per la sicurezza dell’abitato. Un lavoro da 1,5 milioni a opera del Comune, cui sono stati destinati altri 150mila euro per la rimozione di detriti trasportati dalla mareggiata. E’ uno dei capitoli dell’ampio intervento per sistemare i danni su tratti di spiaggia, porti canali, banchine causati dalle mareggiate. La cifra, in totale 5 milioni, per il maltempo che si è abbattuto tra il 22 novembre e il 5 dicembre del 2022 sulla costa ferrarese, forlivese-cesenate e ravennate. Il via libera è stato dato con un decreto del commissario delegato Stefano Bonaccini. Saranno gli uffici territoriali di Ferrara dell’Agenzia regionale ad occuparsi del ripristino degli argini del canale Logonovo e del Canale delle Vene, tra il ponte della Romea e il ponte Acacie, a Estensi (200mila euro) e di completare la sistemazione dell’argine danneggiato dalle mareggiate dell’autunno 2022 a Lido di Volano (1.952.795 euro). A Goro interventi per eliminare i sifonamenti nel muro perimetrale del porto, a difesa dell’abitato (700.000). L’opera è in capo al Comune.