Lavori per la futura piazza don Ivo Cevenini Inizia la riqualificazione nel cuore della frazione

RENAZZO

La riqualificazione della piazza di Renazzo è giunto al termine. Stanno per iniziare i lavori che da quest’anno mostreranno i primi risultati. Tutto è iniziato nel 2019, quando in vista della scadenza della convenzione stipulata vent’anni prima tra Comune e parrocchia per l’uso pubblico della piazza con don Marco Ceccarelli parroco da pochi mesi, nacque l’idea di riqualificare alcune proprietà nel centro della frazione. Dopo vari incontri con l’amministrazione Toselli, fu decise di procedere a una nuova convenzione per l’uso pubblico che prevedeva un contributo economico del Comune. "Oltre a ristabilire l’accordo per l’uso della piazza Lamborghini, se ne sarebbe realizzata una seconda nella zona retrostante l’oratorio e intitolata a don Ivo Cevenini – spiega l’ingegnere Angelo Bonzagni (foto) che sta seguendo gratuitamente la vicenda - per permettere l’accesso alla piazzetta si sarebbe demolito il fabbricato fuori contesto tra il campanile e l’oratorio. Un altro importante progetto messo in campo fu l’iter antincendio relativo al teatro che risultava spovvista di questa autorizzazione. Infine, vista la grande affluenza dei campi sportivi e l’importanza socio-educativa, la parrocchia decise di prendere in considerazione la copertura di uno dei due campi da tennis". Pur accolto con favore dall’amministrazione, il progetto ha proceduto a rilento. "A causa della importante somma da stanziare, della complessità e della pandemia – prosegue Bonzagni – Finalmente nel 2022 con l’insediamento dell’amministrazione Accorsi e del nuovo segretario siamo riusciti a portare a compimento la nostra ambiziosa idea. A inizio dicembre, sottoscritta la convenzione, abbiamo presentato i titoli abilitativi per i lavori sul teatro, l’abbattimento del garage e la realizzazione della nuova piazza don Ivo Cevenini. Progetti autorizzati sotto il profilo urbanistico, da vigili del fuoco, Sovrintendenza e Curia. Il contributo del Comune è di 70mila euro per concludere i primi lavori. Grazie a don Marco, per le opere benefiche".