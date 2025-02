Lavori per sistemare le frane ad Aguscello. In via Canal Spino non si potrà circolare

La manutenzione straordinaria di via Canal Spino ad Aguscello a a cura del Consorzio di Bonifica, si concluderà lunedì salvo imprevisti. La via è già attualmente chiusa al transito, assieme a via Boccale, dalla fine del gennaio scorso, per consentire l’esecuzione dei lavori di ripresa frane e ripristino degli argini del canale e del piano viabile, sempre a cura del Consorzio di Bonifica. Per permettere l’esecuzione dei nuovi interventi iniziati ieri, è dunque confermata la chiusura al transito di via Canal Spino (ex via Fiaschetta) in tutto il tratto da via Boccale a via Prato del Pozzo. Saranno ammessi, nei tratti non interessati dai lavori, solo i veicoli con possibilità di ricovero in aree ubicate al di fuori della sede stradale e i mezzi di soccorso ed emergenza. Nel tratto interessato dall’intervento saranno ammessi i soli mezzi adibiti ai lavori.