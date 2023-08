Lavori per un milione contro le mareggiate

Sono stati completati in questi giorni, i lavori di messa in sicurezza della banchina est del porto regionale di Goro. L’intervento recentemente realizzato rappresenta l’ultimo step di un più ampio e oneroso progetto avviato negli scorsi anni per riqualificare e garantire maggior sicurezza ad uno spazio importantissimo per la comunità e la marineria locale. Tra le opere realizzate, l’innalzamento della banchina portuale, che garantirà maggior protezione in caso di mareggiate, diventate sempre più frequenti negli ultimi anni a causa dei cambiamenti climatici.

In aggiunta, è stato previsto il posizionamento e l’implementazione delle colonnine a servizio dei pescatori per la fornitura di energia elettrica e di acqua. Per fruire del servizio di erogazione dell’acqua eo dell’energia elettrica sulle colonnine sarà quindi necessario utilizzare una apposita ‘Chiavetta Elettronica’ personale, che dovrà essere ritirata e ricaricata dell’importo desiderato presso l’Ufficio Tecnico del Comune. Un rinnovato servizio per le imprese del settore della pesca e dell’acquacoltura che operano a Goro e che, nei giorni scorsi, hanno potuto riportare le imbarcazioni nell’area portuale. I lavori, gestiti con professionalità e competenza dall’ufficio tecnico del Comune di Goro, sono stati realizzati dalla Tecnometa s.r.l. e Gdd Costruzioni Generali s.r.l., e sono stati resi possibili grazie ad un finanziamento di circa 900mila euro (dei quali 789.992,06 per i lavori) ottenuto dalla Regione Emilia-Romagna con fondi Feamp (Fondo europeo per gli Affari marittimi e la Pesca). "Siamo molto soddisfatti – commenta il sindaco di Goro, Maria Bugnoli – e ringraziamo la Regione per aver riconosciuto l’importante finanziamento che ci ha consentito di portare a termine un intervento particolarmente atteso dai cittadini e dalla nostra Marineria. Quello che si è recentemente concluso, è stato l’ultimo stralcio di un progetto di messa in sicurezza del porto che era stato avviato negli scorsi anni, per via dei costi e della complessità. Finalmente i lavori sono stati completati e ne siamo veramente felici". Come rimarcato dalla prima cittadina, l’innalzamento della banchina "garantirà maggior protezione all’area portuale, qualora dovessero verificarsi mareggiate come quelle che hanno recentemente interessato il nostro territorio. E, al contempo, con la posa delle nuove colonnine di acqua e energia elettrica sono stati implementati servizi per le attività del settore della pesca".

