Lavori ponte sul Po, chiusa l’autostrada

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire lavori di manutenzione al ponte sul fiume Po, da mezzanotte alle 6 di martedì, sarà chiuso il tratto compreso tra Occhiobello e Ferrara nord, verso Bologna. Dalle 23 di oggi alle 6 di martedì , sarà chiusa l’area di servizio ’Po ovest’. In alternativa, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Occhiobello, percorrere la viabilità ordinaria: Via Eridania, Via Santa Maria Maddalena, Adriatica, Via Marconi, Via Modena, S Via Eridano, per rientrare sulla A13 a Ferrara nord.