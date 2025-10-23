Lavori post sisma al cimitero. Quasi concluso il secondo stralcio

Si avvia alla conclusione l’importante intervento del secondo stralcio dei lavori di ripristino post-sisma del cimitero di Sant’Agostino, realizzato grazie al contributo del Commissario straordinario per la ricostruzione sisma 2012. Dopo l’approvazione da parte della Regione e della Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, l’amministrazione (nella foto Roberto Lodi) di Terre del Reno comunica che potranno ora riprendere le attività di cantiere relative alla terza e ultima variante del secondo stralcio. Questa fase conclusiva consentirà di portare definitivamente a termine le opere residue necessarie per restituire alla comunità un cimitero pienamente riqualificato e sicuro.

In particolare, la ditta esecutrice completerà le tinteggiature dei portici retrostanti, procederà alla rimozione delle strutture lignee provvisorie utilizzate per la messa in sicurezza dei porticati e ultimerà la scala metallica di accesso al primo piano della chiesetta di sinistra. Per non interferire con le giornate di commemorazione dei defunti, i lavori riprenderanno subito dopo le festività, con avvio delle operazioni fissato al 3 novembre. Le lavorazioni avranno una durata limitata e si svolgeranno in aree già circoscritte, in modo da non ostacolare l’accesso dei cittadini.

Parallelamente, l’amministrazione comunale ha già stanziato le risorse per la progettazione di un terzo stralcio di lavori, che interesserà la chiesetta di destra – ancora interdetta a seguito dei danni del sisma – oltre alla riqualificazione dei portici centrali, delle scalette di accesso e delle aree esterne.