Lavori post sisma alle Pascoli, trovato l’accordo

CENTO

Finisce con un accordo bonario la querelle tra il comune e l’azienda che ha fatto i lavori alle scuole ‘Pascoli’ di Cento per il ripristino con miglioramento sismico, riconoscendo all’azienda, un extra inferiore a quanto richiesto. In seguito al periodo Covid, infatti, su richiesta dell’appaltatore, il Rup Andrea Curella, aveva sospeso i lavori dal 14 marzo 2020 fino all’8 giugno dello stesso anno, quando l’azienda ha firmato con riserva il verbale, esplicitando le proprie riserve e chiedendo la somma complessiva di 908.979,30 più iva. Dalla determina, il comune spiega che la questione è andata avanti fino ad agosto ’21 quando ‘l’appaltatore, confermando le riserve precedenti, aggiungeva una riserva per caro materiale di 100.000 euro, mai formulata nel registro di contabilità durante lo svolgimento dei lavori’ e a marzo ’22 al certificato di pagamento della rata, ‘aggiungendo interessi per ritardato rilascio S.A.L. finale di 7.216,56 euro’. Il Rup ha dunque acquisito documenti e fatte valutazioni sull’ammissibilità delle richieste ‘rilevando che l’importo di quelle reputate ammissibili era inferiore al 5% dell’importo contrattuale’, ritenendo opportuno attivare lo strumento dell’accordo bonario formulando la proposta del riconoscimento di 53.000 euro più iva arrivando a un totale di 58.300 euro in più, evitando tempi e spese legali per entrambi, oltre all’inutilizzo della scuola. Il Comune di Cento dovrà dunque corrispondere alla società la somma di complessivi 58.300 euro entro 30 giorni dalla data di sottoscrizione del verbale di accordo bonario, a totale e tombale definizione di tutte le riserve, contestazioni, domande e pretese economiche. L’importo totale del progetto passa dunque da 1.924.812,64 euro a complessivi 2.008.426,38 euro.

l.g.