Lavori post sisma, manca la chiesa del Rosario

Rimane ‘solo’ lei da restaurare. La chiesa del Rosario, detta anche ‘del Guercino’, progettata dal maestro barocco centese che fu anche il responsabile della Confraternita tuttora esistente, dedicata appunto al Rosario. Dello stato degli edifici di culto del Comune di Cento, dopo il terribile terremoto del 2012, si è parlato l’altra sera in un incontro promosso dal locale Lions, presidente Andrea Bregoli.

Due i relatori, tecnici: l’ingegner Fabio Cristalli responsabile per la ricostruzione della Curia di Bologna e l’architetto Alberto Ferraresi. All’indomani del sisma tutte le chiese dell’area risultarono danneggiate, sia quelle di proprietà religiosa (sono 31) sia altre di diversa proprietà come la chiesa di San Pietro. La ricognizione della serata ha riguardato appunto le 31, 20 delle quali, ha ricordato Cristalli, sono state restituite al culto e cinque sono in dirittura di arrivo: la chiesa dei Servi (che ospita la Confraternita del Sacco), San Filippo, Corpus Domini, tutte in pieno centro, poi l’oratorio di Corporeno e la chiesa di Pilastrello.

La chiesa del Rosario è rimasta un po’ in coda ma la precedenza, è stato sottolineato nel corso dell’incontro, fu data alle chiese parrocchiali per accelerarne l’utilizzo per il culto. La chiesa del Guercino, ha poi spiegato Ferraresi, il progettista architettonico, ha subito vari danni fra cui il distacco della facciata e in particolare il timpano, il crollo di una porzione della volta e problemi non da poco alle navate e al campanile. L’emergenza fu però tamponata, ma è ora di intervenire definitivamente: il progetto di recupero (2,3 milioni) è pronto da tempo, l’autorizzazione ai lavori è in arrivo, seguiranno la gara d’appalto e l’avvio dei lavori (si spera in autunno), per finire il tutto e consegnarla ai fedeli e agli appassionati d’arte (se non ci saranno intoppi) alla fine del prossimo anno.

Cristalli, nella sua approfondita relazione, ha anche sottolineato la positività del risultato data la grande complessità del lavoro (115 milioni di danni ai beni artistici nella Diocesi di Bologna e diciassette milioni quelli nel solo Comune di Cento). Ma ha anche ricordato il rallentamento dopo il 2019 causa emergenza Covid, la mancanza di materiali, i costi crescenti e l’avvento del Superbonus che ha ‘distratto’ dal settore-chiese l’interesse delle aziende di edilizia.