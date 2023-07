"Lavori post sisma, non ci saranno proroghe"

A 11 anni dal sisma dell’Emilia dell’emilia del 2012 sono ancora 15 i comuni rimasti nel cratere ai quali ora sta davvero scadendo il tempo per concludere la ricostruzione. "A fine anno non chiederemo più proroghe – annuncia il presidente della Regione Stefano Bonaccini - perché abbiamo riscostruito praticamente tutto". Un annuncio che per la provincia di Ferrara vede interessato soprattutto il comune di Cento che deve ancora mettere mano a diversi luoghi pubblici ma anche, che il termine del periodo emergenziale significa anche venir meno a ciò che finora ha permesso di tenere aperto il punto nascita dell’ospedale di Cento, in deroga al numero minino di 500 parti l’anno. Oltre a Cento, nel cratere ci sono anche Terre del Reno, Bondeno e Ferrara. Comuni per i quali è occorso capire coma la Regione si stia muovendo sulla ricostruzione, nel momento in cui non vi sarà più la proroga e si chiuderà definitivamente il capitolo del sisma. "Abbiamo detto questo al Governo – spiega dunque Bonaccini - e abbiamo lavorato ad un accordo che preveda che, comunque, per qualche altro anno, sottolineo pochi, ci siano le risorse per il completamento dei comuni che non hanno ancora finito tutta la ricostruzione". Un tempo dunque ancor più limitato nel quale le municipalità rimaste indietro dovranno arrivare a completamento. "Siamo a un punto molto avanzato – fa il punto - tant’è che da 59 comuni colpiti dal sisma, i tre quarti hanno terminato da anni sia la parte di ricostruzione pubblica che quella privata Ne rimangono 15 che devono completare alcune cose". E delinea il da farsi. "Da una parte lavoreremo per garantire le risorse che servono per ricostruire la parte che è rimasta, spesso pubblica, e magari vincolata dalla soprintendenza. Così che non si corra nessun pericolo – prosegue Bonaccini - Dall’altra parte, garantire noi che l’agenzia per la ricostruzione rimarrà ancora un po’ in vita proprio per assicurare la parte tecnica. Riteniamo però giusto non chiedere ulteriori proroghe perché la missione è ormai completata". Un messaggio che arriva forte anche alle municipalità. "Risorse e struttura per accompagnare e dare una mano – conclude – abbiamo tutta la volontà di non lasciare solo nessuno anche perché si deve completare tutto il possibile. Chiaramente chiedendo ai comuni di accelerare". Per quanto riguarda Cento, se il cantiere del Teatro è appena iniziato, rimangono indietro quello del municipio, della biblioteca, dell’ex ufficio registro, la chiesa di Buonacompra, la chiesa del Rosario in capo alla Curia e un paio di situazioni private.

Laura Guerra