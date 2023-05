Lavori post-sisma, otto gli imputati

L’inchiesta sulla gestione dell’Ente Fiera ha anche un secondo filone relative alle indagini sui lavori post sisma e sul maxi contributo ottenuto dalla Regione. In questo ambito, lo stesso pm Ciro Alberto Savino ha formalizzato la richiesta di rinvio a giudizio per otto persone, accusate a vario titolo di truffa ai danni dello Stato, abuso d’ufficio, falso, turbativa d’asta, frode e corruzione nell’ambito della vicenda del presunto appalto pilotato per i lavori post sisma tra i padiglioni. Oltre alle contestazioni che il pm ha anche chiesto l’archiviazione di alcune posizioni. La procura ha chiesto il processo per Filippo Parisini, all’epoca dei fatti presidente di Ferrara Fiere; Aldino Cavallina, dipendente tecnico dell’impresa AeC che ha realizzato i lavori di ristrutturazione; Davide Grandis, l’ingegnere incaricato della progettazione e direzione lavori ; Gian Domenico Leprini, consulente per l’impiantistica di AeC; Sandro Mantovani, consigliere delegato di AeC; Stefano Zaccarelli, all’epoca presidente di AeC; Aldo Modonesi, ex assessore ai Lavori pubblici e al Palio e l’ex sindaco Tiziano Tagliani.