Lavori pubblici, soldi per scuola materna e biblioteca di Renazzo

Sono diversi i lavori di manutenzione che il Comune ha deliberato per scuole e patrimonio pubblico così da continuare la sua messa a punto di ogni luogo. E’ dunque intenzione dell’Amministrazione procedere alla tinteggiatura interna di diversi immobili a Renazzo. Si tratta della biblioteca comunale per la quale è previsto anche il trattamento antimacchia, la pulizia dei supporti, interventi di muratura, la stuccatura delle crepe e dei fori. Si andrà a fare anche la tinteggiatura interna completa degli ambienti al piano terra, compresa la scala, e la verniciatura e sistemazione della porta interna in legno anche per la Casa comunale di via Marco Polo 2 che ospiterà la nuova sede del servizio "Infermiere di famiglia e comunità", in accordo con la Ausl di Ferrara. Si tratta di un servizio prezioso che va ad aggiungersi ai punti già presenti nel territorio comunale a Cento e a Reno Centese. Lavori di miglioramento dei due stabili che sono già stati assegnati e che hanno un importo complessivo di 4.721,40 euro.

Infine, presso la scuola materna Centro è necessaria una verifica all’impianto di rilevazione fumi a causa di una serie di infiltrazioni che si sono succedute. La verifica consiste nell’apertura di tutti i sensori e rimozione della base per il ripristino della linea, operazione che l’amministrazione ha indicato essere urgente e che deve essere effettuata il prima possibile per il corretto funzionamento dell’impianto che deve essere ripristinato per la salvaguardia degli utilizzatori dell’immobile.

Si sono dunque stanziati 1.500,60 euro e già dato ordine ad un’azienda apposita del territorio.

l.g.