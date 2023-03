Lavori su strade e ponti a Casumaro Guaraldi: "Così viabilità nel caos"

CENTO

"I cittadini e le imprese di Casumaro, durante la primavera, dovranno combattere con forti disagi legati alla viabilità e al rifacimento di alcuni ponti". Attento all’argomento, ad intervenire nuovamente è il consigliere provinciale e comunale Alessandro Guaraldi (foto). "Il tema è ormai noto da anni e sono contento che il consigliere provinciale Francesco Carità abbia presentato un’interrogazione per chiedere il cronoprogramma dei lavori – spiega - se l’avessi presentata io, come residente della frazione, avrebbe avuto un impatto minore. Ora è chiaro che il problema non è solo polemica". In attesa della risposta della Provincia, spiega cosa potrebbe accadere durante la vicina primavera. "Negli anni scorsi ho presentato diverse interrogazioni provinciali per segnalare le problematiche legate ai ponti sulle sp13 ed sp9 e dopo tantissimo tempo le risposte hanno detto che finalmente i ponti vedranno la tanto attesa manutenzione – spiega Guaraldi – Il problema che potrebbe verificarsi, stando alle notizie che abbiamo a proposito del cronoprogramma, è una concomitanza dei lavori, aggiungendo anche il ripristino del manto stradale di Via Correggio, ex sp67. Tutto ciò andrebbe ad isolare Casumaro, generando molti problemi di viabilità". Durante il Question Time in consiglio comunale di Cento aveva dunque presentato una interrogazione all’amministrazione proprio per capire se ci fossero alternative. "La risposta è stata chiara: non ci sono alternative alla chiusura del ponte sulla sp13 e oltretutto, altre chiusure di arterie stradali comunali, come ad esempio via Orologi, aumenteranno questi disagi – conclude - Le chiusure dovrebbero durare più di 6 mesi e questo non può ricadere sulle spalle dei cittadini e delle aziende del territorio. Aspettando la risposta all’interrogazione Provinciale, mi auguro che si trovino soluzioni alternative per tutelare cittadini e le imprese. Questi lavori non possono avvenire contemporaneamente". Preoccupazione comune a quella di Carità perché la Provincia ha avviato la gara d’appalto per i due ponti. "Sono stati previsti fino a 6 mesi di cantiere per il primo, sulla Sp13 all’intersezione con via Ponticelli e fino ad 8 per il ponte sulla SP9 che attraversa il canale Palata – dice Carità - un tempo lungo per interventi assolutamente necessari, ma che impongono di modificare significativamente la viabilità".

Laura Guerra