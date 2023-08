"Lavori sui ponti, Portorotta non resti isolata"

La situazione di degrado dei tre ponti sulla provinciale, a Portorotta, i due consecutivi sui canali Diversivo e Fossa di Porto, in via delle Anime, e quello in via Ponte Alto Ponte Spino, hanno indotto la Provincia a mettere a punto un piano di risanamento atteso da 16 anni, con un investimento di oltre 200 mila euro. Il problema che si prefigura è la gestione della viabilità quando aprirà il cantiere. La piccola frazione rischia infatti di restare intrappolata, con i residenti costretti a un lungo giro per andare a Portomaggiore oppure, nell’altra porzione di paese, andare a Quartiere o a San Nicolò o in superstrada.

Peraltro un assaggio degli imminenti disagi i residenti lo stanno avendo in queste settimane con i lavori di potenziamento degli argini. Il degrado è stato segnalato più volte dal capogruppo di Uniti per Portomaggiore, Roberto Badolato, e anche dai residenti, in particolare della famiglia Longo per via Ponte Alto Ponte Spino. Preoccupa in particolare la situazione del ponte sulla provinciale 3, in via delle Anime, nota ai tecnici che seguono per competenza fra ponti e cavalcavia di competenza della Provincia.

Nonostante i segni di usura, pur evidenti, i recenti rilievi effettuati non avevano tuttavia dato esiti tali da giudicarne compromesse le condizioni di stabilità e transitabilità. Secondo indici di calcolo strutturali, il ponte è fra quelli inseriti in una classe di attenzione che richiede un monitoraggio regolare, per rilevare eventuali peggioramenti della situazione che comportino le conseguenti misure per la tutela dei livelli di sicurezza. Più in dettaglio, in base ai regolari sopralluoghi i tecnici provinciali hanno stilato un elenco di 35 ponti di competenza che rientrano in una classe di attenzione più elevata di quello lungo la provinciale 3, per i quali l’amministrazione che ha sede in castello estense sta già adottando le conseguenti misure. Non è che il comune di Portomaggiore fosse rimasto con le mani in mano, segnalando alla Provincia la necessità di predisporre un intervento, ma senza esito, almeno fino a poche settimane fa. L’auspicio degli abitanti è che la frazione non resti isolata, perchè si tradurrebbe in enormi disagi per le famiglie. L’appello è rivolto alle istituzioni affinché si cerchi di attenuae i disagi per la piccola borgata e i suoi residenti.

Franco Vanini