"Lavori sul piazzale del Duomo?. Ci sono altre priorità di spesa"

"Una scelta irresponsabile, le priorità sono imprese e infrastrutture". Il consigliere di opposizione Marcello Parmeggiani (Bondeno in testa) critica aspramente la scelta dell’amministrazione comunale, di puntare sui lavori di riqualificazione dell’area antistante il Duomo, che inizieranno la prossima settimana, con un intervento da 370 mila euro. "Trovo fuori luogo e per nulla prudente la scelta dell’amministrazione di spendere questa cifra – dichiara Parmeggiani –. È vero che la zona presenta alcune problematiche, ma penso che in questo momento, dove le casse comunali non hanno eccessiva disponibilità, sia una dimostrazione di responsabilità affrontare solo le spese e gli investimenti necessari: la scelta migliore sarebbe stata quella di ristrutturare soltanto i marciapiedi ammalorati e al più creare un’area verde nel ‘triangolo’ vicino alle attività commerciali". Il consigliere punta il dito contro le priorità dell’amministrazione: "Trovo irresponsabile da parte dell’amministrazione la scelta di alzare al massimo possibile la pressione fiscale sui cittadini come regalo di Natale ad ogni dicembre e poi spendere i soldi in interventi estetici di abbellimento. Le priorità sono altre, dobbiamo investire su imprese e infrastrutture viarie, che portino ossigeno al comprato produttivo. Non possiamo chiedere soldi ai bondenesi e spenderli senza pensare al futuro: le imprese che creano lavoro sono la garanzia del futuro".

Parmeggiani propone una visione diversa per il futuro di Bondeno: "Quella cifra poteva essere deviata su una programmazione lungimirante, come più volte abbiamo segnalato in consiglio comunale, ma a quanto pare le scelte di questa amministrazione ricadono solo sul vivere un presente infiocchettato, evitando di pensare ai tempi che verranno". Pur riconoscendo il valore estetico dell’intervento, Parmeggiani sottolinea l’importanza di scelte più lungimiranti: "Sicuramente il risultato finale del cantiere sarà esteticamente bello – conclude – non c’è dubbio. Ma non sono queste scelte che portano ’il pane sulla tavola’". Claudia Fortini