Lavori sul ponte, chiusura nel tratto in località Rovereto

La Provincia dispone la chiusura temporanea al transito veicolare del tratto di Sp 1 – via Comacchio – in località Rovereto, nel territorio comunale di Ostellato. Il provvedimento è limitato ai giorni 4 e 5 luglio e per ciascun giorno dalle 7 del mattino fino alle 15. Una decisione presa dall’amministrazione che ha sede in Castello Estense per consentire i lavori manutentivi di Anas alla soletta del ponte “Rovereto”, che sovrasta la Superstrada Ferrara-Mare e che interseca, appunto, la Sp 1. Ponte che è di proprietà Anas, cui dunque spetta la titolarità dell’intervento oneri compresi.

L’impresa esecutrice del lavoro è la Costruzioni D.O.C. s.r.l. con sede a Ferrara. Terminato l’intervento da parte di Anas, il transito lungo il tratto della Sp 1 sarà regolarmente riaperto da sabato 6 luglio.