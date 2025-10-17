Lavori sul ponte del canale Bella. Disagi fino a giovedì per 21 famiglie

Due interventi per la comunità di Mezzogoro. Sono cominciati oggi i lavori di sostituzione di tutte le 104 assi del ponte sul canale Bella, in località Vittoria, che dovrebbero concludersi giovedì prossimo, con un intervento del valore di circa 30mila euro a carico del comune dell’amministrazione comunale di Codigoro. L’interruzione del transito creerà certamente dei disagi alle 21 famiglie, che risiedono poco distante dal ponte, costrette ad allungare la strada di alcuni chilometri per raggiungere l’abitato della frazione di Mezzogoro. Stessi disagi anche per tutti gli operatori agricoli che per una settimana dovranno effettuare percorsi più lunghi. Tuttavia la vetustà dell’impalcato di assi rendeva assolutamente necessaria la loro sostituzione per non correre rischi sulla sua tenuta, sottoposta a rischi sopratutto durante il transito dei sempre più pesanti mezzi agricoli. Non meno importante l’attività di rifacimento dei marciapiedi, sempre a Mezzogoro, in parte su tratti stradali che ne erano sprovvisti e in altre vie, attualmente è interessata la via per Ariano, oggetto di una riqualificazione. Tuttavia non si tratta di solo un intervento di superficie sui marciapiedi, ma anche di una sistemazione definitiva nelle nuove fognature e canalette per scoli dell’acqua. Con questa attività si eviterà, come successo a volte in passato, che a fronte di piogge intense, all’interno dei cortili di alcune famiglie andasse acqua piovana che assediava anche le stesse abitazioni. c. c.