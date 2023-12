Lavori sul Reno contro le piene

Sono al via alcuni lavori finanziati dalla Regione su tratti bolognesi del Reno, che miglioreranno anche la situazione nel ferrarese soprattutto quando la portata sarà importante. Con un investimento di 580mila euro a Bisana a Castello d’Argile, sarà realizzato un primo intervento di sovralzo, di adeguamento della quota dell’argine destro in corrispondenza della cassa di espansione di Bagnetto, opera idraulica in via di realizzazione tra il fiume Reno e il torrente Samoggia. Ad Argelato, invece, l’intervento consiste nello spostamento di un tratto di viabilità dalla zona golenale alla banca esterna dell’argine maestro per poco più di un chilometro.