Lavori sulla ciclabile a Borgo Scala. Chi ha crediti ha tempo sessanta giorni

Un avviso rivolto ai creditori, ovvero a chi lamenta danni alle proprietà a causa dei lavori. Riguarda il percorso ciclopedonale protetto in località Borgo Scala su via per Zerbinate. I lavori sono iniziati il 23 ottobre del 2023. L’annuncio è stato pubblicato sull’albo pretorio del comune. L’amministrazione comunale invita "chiunque vanti crediti verso l’impresa per occupazioni permanenti o temporanee di immobili, ovvero per danni verificatisi in conseguenza dei lavori, entro il termine perentorio di sessanta giorni, a presentare istanza corredata dai relativi titoli. Trascorso detto termine, non sarà più tenuto conto delle comunicazioni presentate".