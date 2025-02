Lavori sulla discesa del Valle. L’appello dei residenti: "Rispettate il semaforo rosso"

MONTE ARGENTARIOMassima attenzione ai semafori sulla discesa del Valle a Porto Santo Stefano, l’unica via di accesso al paese. Proseguono i lavori dell’Acquedotto del Fiora sulla strada provinciale che conduce al paese argentarino, con qualche disagio nelle ore di maggior traffico. Per questo occorre prestare attenzione per evitare che accadano episodi spiacevoli. In tal senso arriva una segnalazione sulla pagina Facebook "Argentario chi se ne frega è perduto" di alcune manovre sconsiderate per non perdere tempo in fila al semaforo provvisorio. "Per poco prendevano in pieno mio nipote che stava andando a scuola con il suo motorino - segnala una donna -, scendendo da via delle Fornaci. Uno è passato a tutta velocità con il semaforo rosso, incurante di chi stesse passando, e sorpassando contromano le macchine in fila. Solo la destrezza di mio nipote ha evitato che venisse lesa la sua incolumità". "Non è molto sincronizzato il semaforo - segnala un’altra persona -. Anche io ieri mi sono trovata in difficoltà e comunque c’è chi fa quello che gli pare, peggiorando la situazione già difficoltosa". Nel frattempo i lavori proseguono, con Acquedotto del Fiora che per la giornata di oggi ha programmato un intervento per manutenzione idrica straordinaria in via delle Fornaci, che avrà inizio alle 15 e terminerà alle 21, con il normale flusso idrico che verrà ripristinato presumibilmente alle 22. L’intervento comporterà la chiusura al transito di via delle Fornaci fino alle 21 con interruzione del flusso idrico in località Calagrande, Calamoresca, il Sorbo, Ronconali, Spadino, piazza del Governatore, rampa dei Lentischi, scalinata delle Mimose, strada dei Fari, S.S. 440, strada vicinale dell’Appetito Inferiore, via Aia del Dottore, via Appetito Alto, via Appetito Basso, via Argentiera, via Cappellini, via Racchia e molte altre strade.