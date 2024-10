Lavori sulla rete gas,. InRete incontra il Comune: "Ridurremo i disagi"

In relazione all’intervento di InRete Distribuzione Energia all’altezza dell’incrocio tra la SS495 e via Bellini a Codigoro, che ha determinato un impatto sulla pista ciclabile per un tratto di pochi metri, Hera comunica che sono in corso approfondimenti ed è già stato programmato un

incontro di condivisione con l’amministrazione comunale il prossimo mercoledì, per individuare possibili azioni compensative ed attività utili a migliorare il coordinamento con il Comune.

InRete desidera ricordare che si tratta di uno dei numerosi lavori necessari per l’adeguamento normativo delle reti comunali di distribuzione del gas, opere importanti che hanno l’obiettivo di garantire alla comunità un servizio moderno e sicuro e che stanno vedendo l’azienda impegnata in un piano di investimenti straordinario che supera gli 8 milioni di euro in 5 anni, che terminerà nel 2025.