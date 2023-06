Lavori sulla rete idrica Cantiere in via Bologna

Sono iniziati a Ferrara i lavori di Hera per il rinnovo della rete idrica di via Bologna - SS64 Porrettana, nel tratto compreso tra il km 136 e il km 137, per una lunghezza complessiva di circa 900 metri. L’intervento coinvolge la corsia di destra in direzione Ferrara.

Il tratto interessato fa parte della rete di distribuzione che alimenta gli allacci alle singole utenze della strada e verrà sostituito interamente da Hera per incrementare l’efficienza del sistema e l’affidabilità delle reti a beneficio della continuità del servizio. La nuova condotta, inoltre, avrà un diametro maggiore della precedente e potrà quindi garantire una maggiore portata verso la zona sud del territorio comunale.

Il lavoro comprenderà anche il rifacimento dei relativi allacciamenti di tutti gli utenti. In queste occasioni potranno verificarsi delle brevi interruzioni del servizio, di cui verrà data apposita comunicazione agli interessati con volantini affissi ai portoni delle abitazioni e con l’invio di sms ai clienti che hanno aderito al servizio gratuito di avviso via sms per le interruzioni idriche programmate, come in questo caso. Per attivare il servizio sms o cambiare i propri riferimenti, si può accedere al sito https:www.gruppohera.itassistenzacasaavviso-di-interruzione-servizio. Per svolgere i lavori in sicurezza, l’area di cantiere non supera i 200 metri giornalieri e durante la loro esecuzione che, salvo imprevisti, termineranno entro cinque mesi, si è reso necessario modificare la viabilità nel tratto interessato, con l’istituzione di un senso unico alternato. Il cantiere è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 18.

L’intervento, pianificato da Hera, comporta un investimento di 90 mila euro, che rientra nel piano generale condiviso e approvato da Atersir, l’ente regionale di regolazione per i servizi idrici e i rifiuti. Per informazioni è sempre a disposizione 24 ore su 24 il numero di Pronto Intervento Hera per le reti idriche 800.713.900.

Hera assicura che i lavori per tutta la loro durata verranno svolti con la massima attenzione, per arrecare il minor disagio possibile.