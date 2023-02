Lavori sulla rete idrica martedì a Ruina Probabili alcuni disagi

Sono in esecuzione i lavori programmati di sostituzione della condotta idrica in via Possessione Grande a Ruina, località del Comune di Riva del Po. A darne notizia è la società Cadf che gestisce il servizio idrico integrato sul territorio. Durante tali interventi, sarà sospesa l’erogazione del servizio idrico nella giornata di martedì, dalle 8 alle 16, dal civico n° 1 (incrocio con via Olmi) al civico n° 237 di via Possessione Grande.

La sospensione e la riattivazione del flusso idrico potrà causare la temporanea fuoriuscita di acqua torbida dai rubinetti che si esaurirà in breve tempo.