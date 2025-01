Lavori sull’A13, chiuse alcune uscite

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22 di sabato alle 6 di domenica saranno chiusi, in modalità alternata, i rami di allacciamento sulla A14 Bologna-Taranto verso Ancona e in direzione della A1 Milano-Napoli. In alternativa si consiglia di anticipare l’uscita alla stazione di Bologna Arcoveggio, al km 0+600 della A13, per poi seguire i seguenti itinerari: per chi è diretto verso Ancona, proseguire sulla Tangenziale di Bologna verso San Lazzaro di Savena/A14; per chi è diretto sulla A1 verso Milano, proseguire sulla Tangenziale di Bologna verso Panigale ed entrare alla stazione di Bologna Borgo Panigale sulla A14; per chi è diretto sulla A1 verso Firenze, proseguire sulla Tangenziale di Bologna verso la A1 ed entrare a Bologna Casalecchio. Si ricorda che le suddette chiusure saranno effettuate in modalità alternata.