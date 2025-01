Lavori sull’A13, chiusura del casello

Sulla A13 Bologna-Padova, per consentire attività di ispezione e manutenzione della segnaletica verticale, dalle 22 di venerdì alle 6 di sabato, sarà chiusa la stazione di Ferrara nord, in uscita per chi proviene da Bologna. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Ferrara sud o di Occhiobello. Sul Raccordo di Casalecchio (R14), per consentire lavori di manutenzione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di domani alle 6 di venerdì, sarà chiuso il tratto compreso tra l’allacciamento con la A14 Bologna-Taranto e Bologna Casalecchio, verso Firenze.