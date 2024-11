Lavori sulle strade per 400mila euro

Lavori in corso sulle strade del capoluogo e delle frazioni per 400 mila euro, alcuni sono in fase di completamento. Fervono le asfaltature e le sistemazioni di incroci e passaggi pedonali. La data di consegna è prevista infatti per il 20 novembre. Nel frattempo però, all’appalto che è stato aggiudicato alla ditta per 395.000 euro, in corso d’opera, si sono rese necessarie perizie e migliorie che hanno portato l’amministrazione comunale, ad aggiungere 36.500 euro. "Durante la fase di esecuzione dei lavori – si legge nella determina – è emersa la necessità di predisporre una perizia suppletiva e di variante, in seguito a circostanze sopravvenute, non prevedibili al momento della redazione del progetto". Nello specifico è stato necessario demolire un attraversamento rialzato a Gavello, il Comune ha poi deciso di non effettuare l’intervento di manutenzione stradale della sommità arginale in Via per Stellata e di non realizzare un attraversamento rialzato in Via Libertà. Decollano nel frattempo i lavori che sono in corso: a Bondeno con la pista ciclabile di via Osti, i marciapiedi di via Bixio, le asfaltature delle vie Cavaliera, Guidorzi, Pascoli, Borgo Carmine con la ciclabile di Gamberon.