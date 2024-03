Lavori urgenti alla rete gas, chiude la Statale

TERRE DEL RENO

Provocherà qualche disagio la chiusura a Sant’Agostino del tratto stradale che da via Mazzini porta dall’altro lato del ponte sul Cavo Napoleonico, fissata dall’8 al 19 aprile. E’ lo stesso comune che informa dunque la cittadinanza che quel tratto sarà oggetti di urgenti lavori di posa della condotta di distribuzione del gas-metano, interessando via Statale, nel tratto compreso tra via Mazzini e il civico 188 cioè il ponte sul Cavo Napoleonico, in località Sant’Agostino. Con questi lavori urgenti, la strada sarà interessata da una chiusura totale alla circolazione in entrambe le direzioni di marcia dall’8 aprile 2024 al 19 aprile 2024 dalle 0 alle 24, cioè in maniera continuativa. Per non creare troppo disagio, però, la municipalità territoriale ha indicato i percorsi alternativi che gli utenti della strada potranno utilizzare nello spostarsi sul territorio. I veicoli provenienti da Cento, infatti, saranno deviati su via Quattro Torri per poi prendere la Sp70 (Cispadana) con direzione San Carlo/Ferrara. Tutti gli automezzi, invece, provenienti da Ferrara, saranno deviati su via Delle Donne a San Carlo (Sp35) per poi proseguire su Sp70 (Cispadana) e via Quattro Torri con direzione Cento. Infine per tutti gli utenti della strada che sono provenienti da Pieve di Cento, il percorso è stato individuato facendoli deviare su via Statale con direzione di marcia Ferrara, per poi prendere via delle Donne (Sp35) e Sp70 (Cispadana) con direzione di marcia Cento. Come detto, Provocherà qualche disagio la chiusura a Sant’Agostino del tratto stradale che porta all’immissione in cispadana, fissata dall’8 al 19 aprile.

l.g.