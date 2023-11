Lavori urgenti, chiude parte del cimitero

Con un’ordinanza del Comune di Terre del Reno, da ieri mattina l’accesso della parte del cimitero di Sant’Agostino – San Carlo interessata dai corposi e complessi interventi di ripristino e miglioramento sismico del cimitero, riguardanti il secondo stralcio, non sarà più consentita. "La scelta di chiudere una così ampia zona del Cimitero è dettata anche da motivi di sicurezza, ma soprattutto consente alla ditta esecutrice di poter concludere più velocemente gli interventi previsti e quindi di poter riaprire a settori, le parti in cui le lavorazioni siano già terminate – dice il sindaco Roberto Lodi - Saranno ripristinati nel contempo, anche gli ingentissimi danni cagionati dalla violenta grandinata dello scorso 22 Luglio.Chiedo a tutta la cittadinanza di rispettare gli obblighi ed i divieti imposti dalle norme di sicurezza. Anche io ho persone care tumulate nelle zone al momento intercluse e sono consapevole dei disagi patiti in questi anni e di quelli che tutti dovremo sopportare sino al termine dei lavori, ma assicuro che faremo tutto quanto ci sarà possibile, affinché vengano realizzati nel migliore dei modi e sia nel minor tempo possibile".

Laura Guerra